Россиян предупредили о самых популярных схемах мошенников перед Новым годом

Мошенники усилили свою активность на фоне роста онлайн-покупок и предновогоднего ажиотажа.

Топ-3 популярных схем развода перед Новым годом – это фишинг, фейковые билеты и новогодние розыгрыши.

Первая схема - злоумышленники рассылают "трогательные" письма, которые ведут на фишинговые и зараженные вирусами сайты, чтобы похитить данные банковских карт и учетных записей.

Вторая схема – это продажа несуществующих билетов на праздники. Здесь мошенники создают сайты-двойники, через которые осуществляется продажа поддельных билетов.

Третья схема – попытка выманить реквизиты карт или личные данные через розыгрши и конкурсы в социальных сетях. Также Мошенники могут отправлять файлы с якобы корпоративными фотографии. Особенно с расширением .apk для Android, которые на самом деле содержат вредоносное программное обеспечение.

"Мошенники используют социальную инженерию, создавая у людей ложное чувство срочности или играя на желании выгодно подготовиться к празднику", - рассказали в пресс-службе ВТБ.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества под видом налоговой службы. Злоумышленники звонят гражданам и заявляют о нарушениях в оформлении отказа от статуса самозанятого.