Подоляк назвал четыре страны, которые готовы отправить войска на Украину

Британия, Франция, Германия и Турция заявили о готовности разместить свои войска на Украине после завершения конфликта.

Такое заявление сделал советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью телеканалу "Новини.Live". По его словам, Киев не должен в одиночку "сдерживать Москву" и рассчитывает на помощь союзников.

"Здесь должны присутствовать представители других стран, которые в этом заинтересованы", - отметил он.

После окончания войны ЕС "будет вынужден переосмыслить свой образ жизни" и стать более "милитарным", считает Подоляк.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "коалиция желающих" подготовила план по размещению своих войск на Украине после прекращения огня. Президент Франции Эммануэль Марон сказал, что его военных разместят "далеко от фронта".

МИД России назвал планы Запада отправить миротворцев на Украину "фантазиями, а в Кремле заявили, что "желающие" не осознают последствий этого решения.