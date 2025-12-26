"Никакого лицемерия и подлости": Школам разослали новые правила разрешения конфликтов

Школы получили инструкции для урегулирования конфликтов.
Рекомендации разослало Минпросвещения России. Инструкция состоит из пяти этапов разрешения конфликта, на каждый из которых отводится от одного до трех дней.
На первом этапе о конфликте должен узнать руководитель школы, устанавливаются факты, назначаются ответственные. На втором этапе выясняются все детали, устанавливаются виновные. На этом этапе подключается школьный психолог.
Если в ходе второго этапа конфликт решить не удалось, подключается комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, которая должна быть в каждой школе. Это третий этап.
На четвертом этапе руководитель образовательного учреждения контролирует исполнение предписаний комиссии.
Пятый этап подразумевает обращение в вышестоящие образовательные органы, к следователям или в суд, если участники конфликта хотят обжаловать решение комиссии.
Кроме того, школьному руководству советуют обращать внимание на конфликты интересов и защищать честь педагогов, передает РБК.
"Пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности, подлости, лицемерия в коллективе", - говорится в документе.