Соцфонд объявил график выплат январских пенсий и пособий

Январская пенсия, а также детские пособия будут перечислены досрочно. Как заявили в Социальном фонде России, большая часть пенсионеров получит выплаты до 30 декабря. Досрочно деньги перечислят россиянам, которые обычно получают пенсию с 1 по 11 число месяца – то есть на этот раз день выплаты выпадает на новогодние праздники.

В Соцфонде уточнили, что досрочная выплата затрагивает все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Гражданам, которые получают дополнительные выплаты, их также зачислят раньше обычного.

Подчеркивается, что все средства поступят автоматически, пенсионерам не нужно никуда специально обращаться. Страховые пенсии за январь придут уже в проиндексированном - увеличенном на 7,6% размере. В Соцфонде сообщили, что все вышесказанное относится и к детским пособиям. Также уточняется, что Почтой России выплаты за январь поступят в привычные даты — с 3 по 25 января.