Лариса Долина получила новый удар: беды так и преследуют певицу

Элитный автомобиль Ларисы Долиной попал в аварию в Москве. Машина столкнулась с Volkswagen в Строгино около двух месяцев назад. В результате аварии на дорогом автомобиле известной исполнительницы оказались повреждены водительская дверь, стекла, фары и зеркала. Отметим, что в результате ДТП никто не пострадал.

Предварительно, ремонт элитного минивэна 2024 года выпуска мог стоить Ларисе Долиной около миллиона рублей. Большая часть этой суммы составляют детали, которые сейчас не так легко закупить. Примечательно, что автомобиль Лариса Долина приобрела в апреле примерно за 16 миллионов рублей, сообщает SHOT.

В Сети говорят, что беды так и преследуют артистку. Накануне, 25 декабря, завершилась эпопея с квартирой Ларисы Долиной, которая длилась почти полтора года. Мосгорсуд постановил, что певица обязана незамедлительно освободить жилплощадь в столичных Хамовниках, которую она продала за 112 миллионов рублей. Тем самым удовлетворен иск новой владелицы недвижимости Полины Лурье. Также вынесено решение снять с регистрационного учета прописанных там же дочери и внучки артистки.