Владимир Зеленский в ближайшие дни, как ожидается, отправится во Флориду. Как сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на некие дипломатические источники, в резиденции президента США Дональда Трампа - Мар-а-Лаго – пройдут важные переговоры. Если все пойдет по плану, визит состоится уже 28 декабря.

Ранее глава киевского режима рассказал о состоявшемся в четверг часовом телефонном разговоре с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Зеленский описал дискуссию как "глубокое погружение в форматы, встречи и сроки", необходимые для прекращения кровопролития.

По словам украинского лидера, у Киева появилось несколько новых идей. Некоторые документы по мирному плану почти готовы, другие - готовы полностью. Белый дом ранее заявил о разработке плана по украинскому урегулированию. Трамп рассчитывает "закрыть вопрос" до конца года. В Кремле, в свою очередь, подчеркнули: Россия сохраняет открытость для переговоров - на платформе обсуждений, состоявшихся в Анкоридже.