Синоптики пообещали москвичам на Новый год зимнюю сказку

Мощный циклон принёс за собой не просто снег, а полноценную метель с порывами ветра до 17 метров в секунду. Температура держится около нуля. Снег мокрый и липкий. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.

Автомобилисты не унывают. Говорят, на то он и декабрь. Из-за резкой смены погоды больше 100 рейсов задерживаются в московских аэропортах. Сегодняшний день в столице станет переломным. За сутки снежный покров может вырасти в четыре раза с символических 2 сантиметров до 6-10. Но главное - этот снег уже не растает.

Уже с воскресенья начнётся постепенное похолодание, а к календарной ночи с 30 на 31 декабря столбики термометров опустятся до -10...-15 градусов. Москвичей, наконец, ждёт снежная и морозная сказка.

В Петербурге на Дворцовой площади из-за шквалистого ветра пришлось укреплять дополнительными тросами новогоднюю ёлку высотой с 9-этажный дом. Поселок Тикси в Якутии уже третьи сутки находится в осаде стихии. Здесь бушует сильнейшая пурга. На дорогах нулевая видимость. Сугробы достигают высоты второго этажа домов.

В регионе температура упала до -56 градусов. По прогнозам синоптиков, там в ближайшие дни она может опуститься еще ниже. А в Якутске теплее, всего -30, местные жители играют в футбол и принимают ледяные ванны.

В новогодние праздники такая погода сохранится. А в центральную Россию на смену "мягкого минуса" так же придут устойчивые морозы.

Зима сохранит свои позиции и в первые недели января. В общем, настоящая русская зима.