Российские войска взяли под контроль штаб неонацистов в Гуляй Поле на Запорожском направлении. Кадры опубликовали бойцы группировки "Восток". Штурм города проходил настолько быстро, что киевские радикалы не успели вывезти секретные документы. Теперь в руках наших военных - планы командования, донесения, карты и средства связи, в том числе незаблокированные смартфоны и компьютеры.

Всё говорит о том, что командный пункт противник покидал в спешке. Бросили компьютеры, радиостанции, планшеты и даже работающие смартфоны. На столах так и остались лежать оперативные карты. Даже заминировать и подорвать штаб времени не было, настолько стремительным был штурм командного пункта нашими бойцами. Отсюда же противник осуществлял управление разведывательными и ударными беспилотниками. Теперь всё захваченное оборудование передадут в тыл специалистам-электронщикам для расшифровки захваченной информации на цифровых носителях.

Наши силы наносят удары и западней Гуляй Поля с целью пресечь попытки подвоза боеприпасов и ротации ещё находящихся в городе подразделений ВСУ. Работает артиллерия и войска беспилотных систем.

Сложная обстановка возле Купянска. По приказу из Киева на это направление были переброшены резервы ВСУ, которые раз за разом предпринимают попытки контрнаступления. В попытках прорвать оборону российских сил южнее Купянска противник бросает в бой механизированные подразделения и пехоту, которые, по сути, являются смертниками. Плотность встречного артиллерийского огня и российских беспилотников в воздухе очень высокие.

И если киевское командование наконец официально признало потерю Северска и что якобы они отвели войска, то вот приказа отступать из Димитрова окружённым украинским формированием так и не поступало. Вот наши разведчики обнаружили пехоту противника, которая пряталась в одном из домов. Расположение врага уничтожили единственным выстрелом корректируемым боеприпасом установки "Торнадо – С".

А возле села Николайполе на Константиновском направлении наши разведчики обнаружили теперь уже редкого зверя в донбасских степях - немецкий танк "Леопард". Массовый налёт дронов не позволил экипажу даже вывести машину на огневую позицию. Несмотря на дополнительно установленную защиту, танк сначала был обездвижен, а позже и вовсе сожжён.