Американские власти вновь продемонстрировали географическое невежество. Пентагон заявил об операции против террористов в Нигерии - но не сразу разобрался, какую именно часть страны бомбил. От важных дел руководство США снова будет отвлекать Зеленский. Через несколько дней он летит в Вашингтон. Возможно, обсудят и так называемую подготовку к выборам на Украине. Сегодня там состоится первое заседание рабочей группы. Члены режима не скрывают, что собираются совместить личное обогащение с попытками угодить западным кураторам.

Подробнее – в репортаже