Собянин рассказал о проектах для комфортного и безопасного движения в ЮВАО

На юго-востоке Москвы в этом году реализовали 58 проектов, повышающих комфорт и безопасность дорожного движения. Подробности рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин.

Так, в Лефортове и Рязанском районе появились дополнительные переходы. Сделали 6 новых островков безопасности, один из которых в Выхине-Жулебине. Они помогают разделять потоки машин и пешеходов.

На участках нескольких дорог провели переразметку и добавили полосы движения. Это позволило повысить пропускную способность трасс. В некоторых районах рядом с социальными объектами скорректировали скоростной режим, снизив передвижение до 30 километров в час, а на сложных перекрёстках появилась "вафельная" разметка.