"Пророк" из Ганы "отменил" конец света

Любопытные новости из Западной Африки. Самозванный пророк из Ганы, который обещал последователям конец света, отменил апокалипсис.

Всемирный потоп, по словам проповедника, должен был начаться в день католического Рождества и продлиться три года. Мужчина утверждал, что в результате стихийного бедствия вся планета уйдет под воду.

В предсказание поверили тысячи людей. Доморощенный Ной уверял: он сможет всех спасти. И начал строить деревянные ковчеги. На возведение хлипких конструкций собирал деньги. Люди продавали дома и другое имущество.

Накануне к кораблям ринулись толпы паломников. Но библейский потоп не состоялся. Мошенник быстро нашел выход из положения - заявил, что ему было новое божественное видение. Якобы Всевышний решил дать верующим больше времени на подготовку к концу света. А у самого мужчины внезапно появился новый "Мерседес". Хотя он называет себя аскетом и появляется на публике в рубище и босиком.