В Лужниках стартовали новогодние показы театрализованного шоу "Сны Пушкина"

Знакомые с детства сюжеты, сказки гения русской поэзии, рассказанные на языке цирка. В столичных Лужниках стартовали новогодние показы театрализованного шоу "Сны Пушкина".

Это завораживающее действо, где переплетаются трюки, магия и реальность, а узнаваемые образы обретают новое поразительное звучание. 60 артистов, лауреатов международных фестивалей, представляют 20 уникальных номеров на фоне грандиозных декораций.

Впервые в мировой практике частью цирковой постановки становится акробатический рок-н-ролл. Впечатляющую картину дополняет живая музыка. Как отмечают организаторы, увиденное не оставит равнодушным зрителя любого возраста.

"Мы ставим перед собой ключевую задачу - привлечь в цирк ту аудиторию, которая не ходит в цирк. Почему-то сложился такой стереотип, что цирк - это развлечение для детей - сходил однажды с ребенком или сам будучи ребенком - и все. Но на самом деле, цирк - это искусство, искусство вне возраста", - рассказала Елизавета Гамбург, креативный продюсер шоу "Сны Пушкина".