Дети героев СВО посетили Кремлевскую елку

Более пяти тысяч детей приехали на Общероссийскую Елку в Государственный Кремлевский дворец. На каждом этаже - игры, конкурсы, представления и новогодние забавы. Впервые на Кремлёвской ёлке дети из Донбасса и Новороссии. Каролина Суворова из Херсонской области – дочь прапорщика Росгвардии, который с первых дней налаживает мирную жизнь в регионе.

Девочка состоит в "Юнармии" и мечтает защищать природу. И новогоднее желание у нее большое и доброе: "Я хочу, чтобы все люди дружили друг с другом. И относились друг к другу хорошо".

Вместе с Каролиной из Херсонской области приехали около 100 детей и новогоднее путешествие для них началось в Музее Победы на Поклонной горе. Где они погрузились в самые значимые события Великой Отечественной - побывали в блиндажах, окопах, в госпитале и на заводе. Очень ждали экскурсию по нарядной столице.

А делегация из Курганской области исследовала таинственные подземелья павильона "Атом" на ВДНХ. Здесь они превратились в разведчиков засекреченного проекта. Рассмотрели шпионскую аппаратуру, на которую, например, мог быть сделан этот снимок. А еще почувствовали себя геологами и нашли урановую руду. Увидели макет первой советской атомной бомбы 1949 года и даже легендарную "Царь-бомбу".

И с интересом изучили самый зрелищный экспонат - гигантскую интерактивную инсталляцию водяного энергетического реактора. Экспозиция особенно заинтересовала девятилетнего Максима Арефьева. На Кремлёвскую ёлку он приехал как активист "Движения первых". Его отец погиб в зоне СВО, прикрыв собой товарища. Посмертно награждён Орденом Мужества. И мальчик, как и папа, мечтает защищать Родину.

Как и Максим, многие гости праздника - дети героев специальной военной операции. Егор Мамшов из Красноярского края - отличник, призёр олимпиад по математике, играет в основном составе сборной команды города по футболу. Его отец погиб, выводя своих бойцов из засады. Егор навсегда запомнил главное: "Он говорил, то что главное не сдаваться, идти к успеху".

Главный новогодний праздник объединил детей из всех регионов России, а также Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Музыкальный спектакль подарил ощущение волшебства, которое эти дети особенно ждали.