Анастасия Мельникова рассказала об отъезде в Америку

Анастасия Мельникова много лет успешно снимается в кино, 30 лет играет на сцене Театра Комиссаржевской, заседает в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Однако мало кто знает, что в жизни прославленной артистки и общественного деятеля был эпизод, когда Мельникова уехала работать в Америку.

Это было давно и всего на сезон. Актрису позвали в Нью-Йорк поработать в мюзикле. По словам Анастасии, это был потрясающий опыт, однако оставаться там она не собиралась.

"У меня хороший английский, но даже со знанием языка русский драматический артист не сможет интегрироваться в американскую систему. Балетные смогут, оперные певцы тоже. Но не драматические артисты. Нью-Йорк – мировая столица мюзиклов, они там лучшие в мире. Никто так органично не может существовать на Бродвее, как американцы. У них это в крови. Как у нас в крови школа русского психологического театра. Ни один бродвейский артист не сможет так играть Чехова, как его играем мы. У них всегда это превращается в фарс и китч", - рассказала Анастасия Мельникова "КП".