ВС России нанесли массированный удар по критическим объектам на Украине

Порты в Одессе и Измаиле охвачены огнем, сообщают украинские паблики. Пожары бушуют после массированного удара, который нанесли минувшей ночью ВС России, передает ТАСС. Наблюдатели сообщали о 25 дальнобойных дронах, которые заходили на свои цели в Одесской области.

Также военкоры сообщают, что дронами "Герань-2" был атакован объект критической инфраструктуры В Волынской области. Кроме того, поступала информацияя об ударе по объектам в Николаевской области.

Позже стало известно, что целью в Николаеве стала электрическая подстанция "Темвод". После ночных ударов российских войск спутники NASA зафиксировали сильное возгорание в районе подстанции. Утверждается, что цель атакован беспилотником "Молния". Пожар продолжался несколько часов, перебои со светом начались даже в Херсоне.