В Ставрополе 18-летняя девушка готовила подрыв авто офицера Минобороны

Сотрудники ФСБ задержали в Ставрополе 18-летнюю студентку, которая по заданию украинских спецслужб готовила теракт против офицера Минобороны.

Украинские спецслужбы через мошенников убедили 18-летнюю россиянку подорвать машину военного, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Злоумышленница получила от киевских агентов СВУ мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрывчатку она планировала прикрепить к автомобилю офицера, припаркованному рядом с военной частью.

Воплотить преступный замысел ей не удалось – сотрудники ФСБ ее оперативно задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на совершение террористического акта", "незаконные хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ".