Мандарины-убийцы или неожиданная опасность новогодних цитрусов

В преддверии Нового года россиян предупредили о последствиях чрезмерного употребления мандаринов.

Злоупотребление цирусовыми может привести к проблемам с ЖКТ, аллергии и набору веса, рассказала RT доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

"Мандарины содержат сахар и воду, а также микроэлементы, но они не дают достаточного количества белка, жиров, важных витаминов группы B, железа, кальция", -отметила она.

Недостаток железа и витаминов группы B способен вызвать анемию, головокружения и снижение концентрации. Кроме того, перенасыщение витамином C и клетчаткой может привести к образованию камней в почках, добавила Лебедева.

