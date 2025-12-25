Ларису Долину в слезах увидели в церкви

На днях состоялись похороны известного поэта и драматурга Николая Денисова. Он создал много хитов, писал для самых ярких представителей отечественного шоу-бизнеса.

На отпевании, которое прошло в церкви Покрова Пресвятой Богородицы, что на Николо-Архангельском кладбище, собрались артисты, исполнители и композиторы, которые сотрудничали с Николаем Денисовым: Максим Дунаевский и Лора Квинт, Игорь Наджиев и Алик Бендерский, Надежда Крыгина, Елена Борзова, Татьяна Абрамова и многие другие.

Отметилась на прощании и Лариса Долина, которая переживает сейчас сложные времена. Мало того, что она оказалась обманута телефонными мошенниками, из-за которых осталась без миллионов и умудрилась продать шикарную квартиру в центре Москвы, так еще и подверглась страшной травле после того, как отказалась выезжать из апартаментов.

Певец Алик Бендерский, один из исполнителей песен на стихи Николая Денисова, заметил, что Лариса Долина все церковную службу простояла, закусив губы, с набегающими на глаза слезами, передает "МК". Впрочем, практически ни с кем артистка не общалась и покинула траурную церемонию до начала кремации.

Напомним, 25 декабря завершилась эпопея с квартирой Ларисы Долиной, которая длилась почти полтора года. Мосгорсуд постановил, что певица обязана незамедлительно освободить жилплощадь в столичных Хамовниках, которую она продала за 112 миллионов рублей. Тем самым удовлетворен иск новой владелицы недвижимости Полины Лурье. Также вынесено решение снять с регистрационного учета прописанных там же дочери и внучки артистки.