Метро и МЦК будут работать без перерыва в новогоднюю ночь

Парковка в Москве с 31 декабря по 10 января будет бесплатной.

11 января – бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и зон динамического тарифа,

Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Метро, МЦД и наземный транспорт будут работать по особому графику. В ночь с 31 декабря на 1 января метро и МЦК открыты круглосуточно, а МЦД – до 03:00. 116 автобусных и 18 троллейбусных востребованных маршрутов – круглосуточно.

С 20:00 31 декабря и до шести утра 1 января проезд в метро, МЦК и наземном городском транспорте будет бесплатным. На МЦД – по действующим тарифам.

В Рождественскую ночь метро и МЦК будут работать до 2:00, МЦД – до 3:00, наземный городской транспорт – до 3:30. 18 ночных и круглосуточных маршрутов будут курсировать в обычном режиме.

