Ярмольник назвал роковую ошибку Алентовой: могла бы остаться в живых?

Вера Алентова умерла накануне, 25 декабря. Актрисе было 83 года. Говорят, причиной смерти артистки стал острый инфаркт миокарда.

Ей стало плохо прямо на прощании с прославленным актером Анатолием Лобоцким, оно проходило в Театре им.Маяковского, служению которому тот посвятил четыре десятка лет. Траурная церемония состоялась в узком кругу самых близких, друзей, коллег и поклонников. Никто и представить не мог, чем обернется тихое печальное мероприятие.

Вера Алентова, как говорят, едва вошла в помещение, как потеряла сознание. Судачат, что она даже не успела дойти до гроба. Напомним, что Алентова и Лобоцкий играли в фильме "Зависть богов".

По мнению Леонида Ярмольника, появление на прощании с бывшим партером стало роковой ошибкой звезды ленты "Москва слезам не верит". "Наверное, не надо было ходить на панихиду. Из-за волнения, возможно, все это и произошло", - заявил Ярмольник Пятому каналу.

Он отметил интеллигентность, ум и тактичность Веры Алентовой. По словам актера, она никогда не изображала недоступную знаменитость, вела себя демократично и открыто. Артист назвал Алентову абсолютным классиком.

Отметим, что Веру Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы 29 декабря. Своего мужа, прославленного режиссера Владимира Меньшова, она пережила на четыре с небольшим года.