"Эльдорадо для бизнеса": В Белом доме хотят вернуть Россию в мировую экономику

Возвращение России в мировую экономику принесет деньги американским инвесторам. Кроме того, это стабилизирует отношения Москвы с Украиной и Европой. По данным издания The Wall Street Journal, так считают спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

Окружение Трампа видит в России Эльдорадо для бизнеса, пишут авторы материала. Они ссылаются на комментарии политиков из "внутреннего круга" американского лидера. Приближенные к Трампу рассматривают Россию как страну с богатыми природными ресурсами и широкими возможностями для предпринимателей.

Переговоры между представителями США и России по мирному урегулированию конфликта на Украине состоялись 21 декабря. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев по итогам встреч заявил, что следующий раунд российско-американских переговоров может пройти в Москве.