Вера Алентова: голод, любовь на всю жизнь и роковые похороны — история великой актрисы

"Если бы я не обожглась тогда так сильно, ничего бы из меня не получилось" — в этой фразе целая жизнь. Обжигалась Вера Алентова не раз, но научилась быть сильной – не всем на зло, а себе во благо. Как и её героиня в фильме "Москва слезам не верит". Миллионы женщин узнавали в Кате Тихомировой себя и надеялись, что у них всё будет хорошо.

А слезам Алентова и сама никогда не верила: родилась в 1942 году, все тяготы послевоенной жизни принимала не по-детски стойко. В школу ходила в перешитом мамином платье, из лакомств знала только чёрный хлеб с подсолнечным маслом. Вера Валентиновна была уверена: трудности закаляют характер.

Вера Алентова, народная артистка России: "Оказывается, очень суровая и достаточно безапелляционная женщина. Это правда, конечно. Может быть, потому что я – дитя войны, и нас достаточно строго воспитывали, в нас это осталось".

Любимым развлечением юной Веры были дворовые спектакли – так она исполнила свою первую роль. Мама, актриса ТЮЗа, расстраивалась: надеялась, что дочь пойдёт по стопам бабушки и дедушки и станет врачом. Алентова послушно отдала документы в медицинский институт, но убежала с последнего экзамена на прослушивание в алтайский драмтеатр. Её взяли в массовку.

Вера Алентова, народная артистка России: "Мама сказала: "Через мой труп. Ты хочешь быть актрисой, оказывается? Вуаля, в Москву! В любой вуз. Талантливая – возьмут. Бездарная – нечего делать в театре!"

Алентова поступила в школу-студию МХАТ со второго раза. Её однокурсником стал Владимир Меньшов, которого зачислили с четвёртой попытки. О них шутили: он просто ждал Веру. Это была судьба, точнее – любовь. Никто и подумать не мог, что они станут семьёй: простоватый Меньшов и любимица педагогов Алентова. Многие отговаривали: такой муж загубит карьеру. Но она верила в своего Володю.

Юлия Меньшова, ведущая: "Ну собственно, он её добивался и добился. А благодаря тому, что он её добился, родилась я".

Рождение дочери стало испытанием. Было тяжело, и они разошлись. Но через четыре года поняли: друг без друга не могут. С тех пор никогда не расставались. Меньшов был для Алентовой опорой, она – его музой.

В 1979 году в творческом союзе родился шедевр. "Москва слезам не верит" сделала их народными любимцами на родине и прославила отечественный кинематограф на весь мир. Фильм получил "Оскар".

Несмотря на многочисленные съёмки, Вера Алентова большую часть жизни посвятила театру. Коллеги и близкие не перестают восхищаться актрисой.

Виктория Исакова, актриса: "Она казалась мне очень строгой, очень жёсткой, очень безапелляционной, а в близком доступе оказалась невероятно нежной, с потрясающим чувством юмора".

Юлия Меньшова, ведущая: "Я думаю она совсем не такая, какой представляется широкой публике. Она нежная, трогательная, иногда слабая, иногда удивительно стойкая, смелая и умеет удивлять".

После смерти Владимира Меньшова Вера Валентиновна не сломалась, она продолжала жить, работать и даже 80-летний юбилей отметила на сцене любимого театра. Новым спектаклем, в главной роли.

Вера Алентова скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет. Ей стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского. Актрису экстренно госпитализировали, но врачам не удалось ее спасти.

Редакция "ТВ Центра" выражает соболезнования родным, близким и друзьям Веры Валентиновны.