Путин назвал Алентову искренним и душевно щедрым человеком

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актрисы Веры Алентовой.

"Вера Алентова была замечательной актрисой, искренним, обаятельным, душевно щедрым человеком. Она всегда играла ярко, талантливо и в кино, и на сцене", - говорится в телеграмме Кремля.

Народная артистка России Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни 25 декабря. Утром ей стало плохо в Театре имени Маяковского, где проходила церемония прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким. Актрису госпитализировали, но спасти не смогли.

Прощание с Алентовой состоится в понедельник, 29 декабря в Московском драматическом театре имени Пушкина, где актриса прослужила более 60 лет.

