Диброва сообщила о нападении Елены Товстик: речь идет о кислоте в лицо

Бизнесмен Роман Товстик оставил жену Елену и шестерых детей ради Полины Дибровой. Модель, в свою очередь, ушла от мужа, известного ведущего Дмитрия Диброва, чтобы построить новую семью.

На днях влюбленные впервые вышли в свет. Со свадьбой они пока не спешат, но живут вместе и воспитывают детей от прошлых отношений.

А теперь Диброва и Товстик дали интервью Ксении Собчак, в котором представили свою версию событий. В частности, Полина призналась, что они "наделали много ошибок", и она ничего не может с этим сделать. 36-летняя модель также высказалась о сильных чувствах, которые у нее возникли к женатому на тот момент Товстику. "Ты видишь человека и смотришь на него, как кот на сметану. Смотришь и не можешь отлипнуть", - констатировала Полина.

В процессе разговора выяснилось, что Елена до сих пор не может смириться с уходом Романа. Она даже готова простить ему измену. Однако Товстик все равно принял решение уйти от жены. Та восприняла этот шаг крайне нервно, впрочем, и сейчас, уверена Полина, она не успокоилась. Диброва уверена, что ей грозит опасность.

"Товстик — человек нестабильной психики. Она собирается вылить на меня кислоту. Я вчера попросила Романа найти мне какого-то охранника, — и он его нанял. Елена угрожает одновременно и мне, и себе; говорит, если мы еще раз где-то вместе появимся с Ромой, и нас сфотографируют, она покончит с собой. Считаю, ей нужен специалист", - заявила Диброва Собчак.

Кроме того, она назвала заявления Елены в свой адрес о том, что "увела, довела, приворожила Романа", "ложью".