Собянин открыл московский городской вокзал "Петровско-Разумовская" на МЦД-1

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый городской вокзал "Петровско-Разумовская" на МЦД-1. Теперь пассажиры могут делать пересадку на соседний - третий диаметр. А также за считанные минуты переходить на две линии метро. Формирование транспортного узла продолжается. Уже скоро начнется строительство станции для поездов высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

Знакомство с новым городским вокзалом начинается с вестибюля. Первые пассажиры внимательно разглядывают современные интерьеры. И хотя такой внешний вид станций уже стал привычным, люди под большим впечатлением от изменений.

"Очень красивый вокзал, новый. Абсолютно выдающаяся инфраструктура. Город развивается очень быстрыми темпами. И открытие таких важнейших транспортных узлов, таких красивых мест говорит о том, что наш город развивается очень быстрыми темпами", - отметил Кирилл Свищев, председатель молодежной палаты района Марфино.

Новый вокзал - это множество пересадок на разные направления. Но запутаться здесь невозможно. Ведь на каждом шагу информационные табло. Они подскажут, куда идти и через сколько будет поезд. Теперь "Петровско-Разумовская" - это не просто станция, а крупный транспортный узел, который объединит две линии метро, станцию МЦД-1, МЦД-3, а также маршруты электробусов. Пересадки для пассажиров станут комфортнее и займут всего пару минут.

Экономия времени в поездках по городу в среднем около 30 минут. А еще новый вокзал - это высочайший уровень комфорта пассажиров. Над платформами установили навесы на всю длину. В жаркую погоду они помогают спрятаться от жары, а осенью и зимой - от дождя и снега. В будущем "Петровско-Разумовская" сможет принимать поезда высокоскоростной магистрали из Санкт-Петербурга. Через железную дорогу проложат безопасный надземный переход. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый городской вокзал.

"Здесь будут объединены три железнодорожные магистрали, две линии метрополитена. В целом они будут переваривать фактически сто тысяч пассажиров в сутки. Это будет один из крупнейших транспортных узлов Москвы. Он войдет в тройку крупнейших", - отметил Собянин.

"Для РЖД реализация таких сложных проектов в течение всего года является значимой, поскольку здесь мы выходим на новый уровень качества обслуживания пассажиров", – сообщил Олег Белозеров.

Благодаря открытию вокзала значительно улучшится транспортная доступность Бутырского, Тимирязевского района и Марфино, где проживают около 200 тысяч человек. Для них поездки до центра и за город станут намного комфортнее и быстрее.