Московские полицейские накрыли сеть подпольных типографий

Полицейские в Москве накрыли сеть подпольных типографий, где изготавливали фальшивые паспорта, дипломы, медицинские справки и другие важные документы. Нелегальный бизнес принёс владельцам свыше 2,5 миллиарда рублей.

Задержали подозреваемых по местам их проживания. Там же прошли обыски. В частности, были обнаружены сотни различных печатей, а также бланков и уже готовые к продаже документы.

Ещё по нескольким адресам находилось оборудование, на котором и готовили подделки, внося недостоверные сведения. Установлено, что клиентов злоумышленники находили в интернете и в мессенджерах.