Московские полицейские накрыли сеть подпольных типографий

Полицейские в Москве накрыли сеть подпольных типографий, где изготавливали фальшивые паспорта, дипломы, медицинские справки и другие важные документы. Нелегальный бизнес принёс владельцам свыше 2,5 миллиарда рублей.
Задержали подозреваемых по местам их проживания. Там же прошли обыски. В частности, были обнаружены сотни различных печатей, а также бланков и уже готовые к продаже документы.
Ещё по нескольким адресам находилось оборудование, на котором и готовили подделки, внося недостоверные сведения. Установлено, что клиентов злоумышленники находили в интернете и в мессенджерах.
"Готовые изделия отправлялись почтой в разные регионы России, либо доставлялись курьерами в пределах Москвы и Московской области. 14 фигурантов заключены под стражу, в отношении еще 45 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.