Почти 800 личных вещей династии Романовых привезли в Коломенское

В Коломенском уже можно увидеть то, что сохранила история. Туда приехал Петергоф! Фарфор, игрушки, хирургические инструменты, архивные документы. Почти 800 личных вещей династии Романовых.

Это не парадные портреты, а живые истории реальных людей. Каждый из семи разделов выставки рассказывает, какое влияние хобби монархов оказывало на быт и культуру всей страны. А ведь увлечения охватывали, пожалуй, все области человеческих знаний. От архитектуры до ботаники. От спорта до морского дела.

"Сегодня мы очень рады приветствовать всех гостей на этой выставке, которая объединяет Петергоф и Коломенское, прежде всего, конечно же, нашими героями, а наш герой Петергофский - Петр Великий, Петр Алексеевич, который провел свое детство, как известно, в Коломенском". – отметила заместитель генерального директора по учету и хранению музея-заповедника "Петергоф" Елена Бортникова.