В московском Перинатальном центре рассказали, как роженицы встречают Новый год

Вместо боя курантов - первый крик новорожденного. В Перинатальном центре Новый год отмечают за работой. И пока вся страна ест салаты и запускает фейерверки, в родильных залах царит атмосфера совсем другого праздника. Впрочем, от некоторых традиций ни врачи, ни роженицы не готовы отказываться даже в сложные минуты.

Тот случай, когда Новый год - двойной праздник. По всем прогнозам, Тимофей должен был появиться на свет 7 января. Но такой спокойный и некапризный сейчас - тогда он поторопился. И родился как раз 31 декабря.

Роды - дело такое - непредсказуемое. Инна успела встретить Новый год дома. Ночью начались схватки. Сразу же разбудила мужа. Ощущения, признаётся, были особенные - у кого-то звон бокалов и фейерверки, а у неё - главное дело в жизни. Да еще и такое непростое. И Инна, и Арина говорят - врачи и акушерки всё время находились рядом.

Врачу акушеру-гинекологу Георгию Каладзе приходилось не раз дежурить именно в новогоднюю ночь. Поздравлять друзей и близких по телефону зачастую бывает некогда. Говорит: для всей бригады - это обычное напряжённое дежурство.

"Были интересные случаи, когда женщина рожала тридцать первого числа - там с утра начинались схватки и родоразрешение случалось первого 00:01", - рассказал Георгий Каладзе, врач акушер-гинеколог Перинатального центра ГКБ 31 им. академика Г.М. Савельевой.

Конечно, врачи откликаются на просьбу будущих мам - включить новогоднее поздравление президента и бой курантов.

"Ежегодно у нас в родовом отделении включается в каждом боксе. Всем интересно послушать речь президента, послушать бой курантов, загадать желание. Основная задача, чтобы у них еще было хорошее настроение в родах, то этот стандарт - грубо говоря, входит и по ОМС и по ДМС - послушать речь президента", - отметил Георгий Каладзе.

И каждый год здесь начинается с приятных новостей. Родители, конечно, обсуждают - как, повзрослев, дети отнесутся к своему необычному дню рождения? Одни считают - совпадение с празднованием Нового года - не самый удачный вариант. А для других – это, наоборот, счастье! Ведь будет в два раза больше подарков и все фейерверки мира каждый год - именно в их честь.