"Началось это еще в джунглях, продолжилось в Китае": стало известно об отношениях Галустяна и Пинчук

Известный артист, юморист Михаил Галустян в конце апреля объявил о разводе после 18 лет брака. Причину разрыва он не указал, лишь обмолвился, что разошелся с супругой Викторией мирно.

А теперь поползли слухи, что у Михаила Галустяна отношения со звездой скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ириной Пинчук. Эту тему затронула и Ольга Бузова в программе "Утро" на ТНТ. Поющая ведущая является бессменной соведущей юмориста. Она игриво сообщила, что отношения пары все больше напоминают романтические, и якобы Ирина и Михаил уже не стесняются флиртовать.

"Он - мужчина свободный, вот Ира Пинчук в Китае свой интерес-то к нему проявляла. Началось это еще в джунглях, продолжилось в Китае", - заключила Ольга Бузова.

Напомним, у Михаила Галустяна от первого брака подрастают две дочери. Эстелле 14 лет, а Элине — 13 лет. Красавицу Викторию артист встретил еще до того, как стал знаменитым.

Что касается Ирины Пинчук, то в октябре она развелась с другим участником "Дома-2" Араем Чобаняном, с которым, кстати, стала встречаться после ухода с телепроекта. Она родила ему двоих сыновей. Со стороны их брак казался идеальным, однако в феврале Ирина выяснила, что муж ей изменил.