Польские таможенники начали проверять телефоны россиян

Досмотр россиян на границе Польши ужесточен. Польские таможенники начали проверять содержимое телефонов туристов из России, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в канун праздников пограничники проверяют подарки. И даже залезают в галерею телефонов, просматривая фотографии за последнюю неделю. Кроме того, если раньше разрешалось провозить 500 евро на человека, то сейчас эту сумму сократили до 300 евро.

Также на польской таможне внимательно проверяют продукты и требуют чек. Если чека нет, могут потребовать оставить товар в Польше, объясняя это строгими санкциями Евросоюза. При отказе вскрывать подарки россиянам грозит штраф в 30% от стоимости. Тем временем на польско-российской границе образовалась пробка из рвущихся в Россию европейцев.