В немецком Гамбурге окончательно снесли самую современную в стране угольную электростанцию, строительство которой обошлось в 3 миллиарда евро. Предприятие проработало всего 6 лет, но "зеленый" курс правительства поставил крест на дальнейшей эксплуатации.

Это уже вторая попытка уничтожить ТЭС. Первая, предпринятая в марте, потерпела фиаско. Тогда из двух запланированных взрывов прогремел только один. Часть конструкций уцелела. Всё это время шли согласования для повторной операции.

На месте старого объекта планируют возвести новый. По заявлению властей, он не будет наносить вред экологии благодаря использованию возобновляемых источников энергии. Всё это на фоне постоянного роста тарифов. Во Франции цены уже вдвое ниже, чем в Германии. Чем Париж с удовольствием пользуется, поставляя свою продукцию соседу.

Эксперты называют немецкий "зеленый" переход провальным, а разрушение топливной энергетической инфраструктуры экономически абсурдным.