Задача Вооруженных сил Украины – удержать три ключевыхукраин города Донбасса. Противник стягивает войска к крупным хабам - Краматорску, Дружковке и Славянску, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

По словам Кимаковского, к Краматорску, Дружковке и Славянску ВСУ направляют боеспособные соединения. Туда же стягиваются подготовленные группы спецподразделений, включая наемников из Колумбии. Кроме того, по словам советника, на этих участках ВСУ оборудуют укрепления и готовят линию обороны, передает ТАСС.

Ранее стало известно об успехах российской армии в запорожском Гуляйполе. Опубликованы кадры из захваченного бойцами российской группировки войск "Восток" командного пункта 106-й бригады ВСУ.