Как Москва переживает мощный снегопад

Городские службы непрерывно мониторят состояние дорог в Москве из-за мощного снегопада. Еще накануне вечером на ключевые магистрали вышла снегоуборочная техника, с ночи подключились и дворники. Особенное внимание подходам к метро и остановкам общественного транспорта. В городе выпало 18 процентов месячной нормы, в области в два раза больше. Тем временем на подходе уже новая порция снега.

Всю ночь московский регион заметало снегом, на столицу и область обрушилась настоящая метель. В такую погоду дороги быстро становятся опасными: гололёд и снежный накат. Ветер усиливается, порывы — до 17 метров в секунду. Из-за налипания тяжелой снежной массы появляется риск обрыва проводов и деревьев.

Городские службы сразу перешли на усиленный режим работы. Улицы и тротуары обрабатывали противоледной смесью. В первую очередь освобождали проходы к остановкам общественного транспорта и социальным объектам. А уже утром начали очищать крыши домов и козырьки подъездов. Но снег, по прогнозам, будет идти с небольшими перерывами вплоть до 29 декабря.

Несмотря на непогоду, все аэропорты столичного региона — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский — продолжают работать в штатном режиме. Массовых отмен рейсов нет. В пресс-службе утверждают, что у них достаточно техники, чтобы работать в условиях непогоды.

Сейчас снег почти утих, на город опускаются лишь легкие хлопья, но расслабляться рано. По прогнозам синоптиков, это лишь временная передышка. Уже завтра ночью нас ждёт новый, более мощный снегопад и гололедица