Лариса Долина не пускает Полину Лурье в квартиру: проиграла, но не сдалась

25 декабря завершилась эпопея с квартирой Ларисы Долиной, которая длилась почти полтора года. Мосгорсуд постановил, что певица обязана незамедлительно освободить жилплощадь в столичных Хамовниках, которую она продала за 112 миллионов рублей. Тем самым удовлетворен иск новой владелицы недвижимости Полины Лурье. Также вынесено решение снять с регистрационного учета прописанных там же дочери и внучки артистки.

И хоть Лариса Долина проиграла, но не сдалась. Теперь стало известно, что певица не пускает новую хозяйку в квартиру. Об этом сообщила адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко. "Вчера мы просили осмотреть апартаменты. Но нас пока не пустили. Это незаконно. Пока ведем переговоры. Будем предъявлять исполнительный лист, если Долина физически не освободит квартиру", - рассказала она Daily Storm.

При этом Свириденко отметила, что общение с представителями Долиной проходит "относительно нормально", но компромисс пока не достигнут.

Примечательно, что певица продала квартиру вместе с мебель и техникой. Интересно, что Лариса Долина оставила себе только пианино и концертный стул. Защитница Лурье допустила, что если с артисткой не получится договориться, то в дело вмешаются приставы.

"Нам хочется договориться, чтобы все обошлось без участия приставов. Полина вообще очень добрый, миролюбивый человек. Но не всегда все получается решать мирно", - заключила Свириденко.