Банк России показал обновленную купюру номиналом 1000 рублей

Банк России сегодня представил обновленную купюру номиналом тысяча рублей. Она посвящена Приволжскому федеральному округу.
Цветовая гамма банкноты и изображение лицевой стороны остались прежними - там запечатлена Никольская башня Нижегородского кремля. А вот дизайн оборотной стороны существенно изменился. Теперь в центре композиции Саратовский автомобильный мост через Волгу - один из самых длинных в Европе и летящее по волнам судно на подводных крыльях "Метеор" нового поколения.
Также представлен известный памятник современной архитектуры Казани - Дворец Земледельцев. Напомним, символы для оформления были отобраны в ходе онлайн - голосования, в котором приняли участие почти 700 тысяч человек. В обращение новая банкнота начнет поступать постепенно, процесс займет около полутора лет. Особое внимание Центробанк уделил защите от подделок.
"В новых банкнотах мы значительно усилили защитный комплекс. Мы сделали более сложными элементы, которые каждый из нас может проверить самостоятельно - при наклоне банкноты, распознать на ощупь, или на просвет. Особое внимание мы уделили машиночитаемым защитным признакам, которые считываются банкоматами, платежными терминалами и другими автоматическими устройствами", - рассказал Сергей Белов, заместитель председателя Центрального Банка России.