Банк России показал обновленную купюру номиналом 1000 рублей

Банк России сегодня представил обновленную купюру номиналом тысяча рублей. Она посвящена Приволжскому федеральному округу.

Цветовая гамма банкноты и изображение лицевой стороны остались прежними - там запечатлена Никольская башня Нижегородского кремля. А вот дизайн оборотной стороны существенно изменился. Теперь в центре композиции Саратовский автомобильный мост через Волгу - один из самых длинных в Европе и летящее по волнам судно на подводных крыльях "Метеор" нового поколения.

Также представлен известный памятник современной архитектуры Казани - Дворец Земледельцев. Напомним, символы для оформления были отобраны в ходе онлайн - голосования, в котором приняли участие почти 700 тысяч человек. В обращение новая банкнота начнет поступать постепенно, процесс займет около полутора лет. Особое внимание Центробанк уделил защите от подделок.