Силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку киевского режима на российский регион. Дежурные средства ПВО сбили за пять часов 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, атаки продолжались с 08:00 до 13:00 по московскому времени. За этот период 16 украинских дронов сбито над территорией Республики Крым, еще один беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря.

Ранее Минобороны отчиталось о работе ПВО в ночь на 26 декабря. В ведомстве сообщили, что сбито за это время 77 украинских беспилотников. Больше всего дронов – 34 – ликвидировано над Волгоградской областью.