ПВО сбила над Крымом за пять часов 17 дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку киевского режима на российский регион. Дежурные средства ПВО сбили за пять часов 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, атаки продолжались с 08:00 до 13:00 по московскому времени. За этот период 16 украинских дронов сбито над территорией Республики Крым, еще один беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря.

Ранее Минобороны отчиталось о работе ПВО в ночь на 26 декабря. В ведомстве сообщили, что сбито за это время 77 украинских беспилотников. Больше всего дронов – 34 – ликвидировано над Волгоградской областью.