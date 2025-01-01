Россия в 2025 году решительно отстаивала национальные интересы в отношениях с недружественными странами. Твердая позиция Москвы вынудила Запад признать провал плана "стратегического поражения на поле боя". Им пришлось перейти к концепции немедленного прекращения боевых действий на украинском театре военных действий, заявили в МИД России.

Ведомство подвело основные внешнеполитические итоги 2025 года. В документе отмечается, что предпринятые меры по защите православия, других российских религий и конфессий создали благоприятные условия для переселения в Россию жителей иностранных государств. Переселяются в том числе и граждане стран с недружественными правительствами. В МИД напомнили, что активизировалась борьба с распространением фейков о России в зарубежных СМИ и соцсетях.

Одним из значимых итогов года стало восстановление политического диалога с Вашингтоном. Это стало возможным после смены администрации США. А российско-американский саммит в Анкоридже, прошедший 15 августа, позволил найти общие точки для урегулирования конфликта вокруг Украины.