Дети и муж не навещают: вот как живет в колонии Елена Блиновская

Осенью Мосгорсуд изменил приговор Елене Блиновской, осужденной на пять лет колонии за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств. Апелляция смягчила блогеру срок наказания - до 4,5 года. Также штраф в миллион рублей снизили до 950 тысяч.

Недавно "королеву марафонов" этапировали в колонию. С учетом домашнего ареста и пребывания в СИЗО сидеть ей осталось примерно год и десять месяцев.

На днях Блиновскую в колонии навестил отец. Олег Анатольевич Останин рассказал, что состояние ее оставляет желать лучшего, настроение у нее подавленное, особых условий нет. "Простыла, кашляет. Даже в санчасти лежала", - отметил родитель.

При этом он сообщил, что всего Елене хватает, кормят хорошо, свидания разрешают (раз в два месяца). Сидит она в отряде с 60 людьми. "Королева марафонов" занимается шитьем. Отец Блиновской подчеркнул, что пока ни муж ни дети не посещали Елену.

"Свидания разрешают редко, и через стекло. Правда, одновременно могут приехать сразу несколько человек. Но телефон один. Следующая встреча только 24–25 февраля. А муж на СВО, ему приехать сложно — нужно отпрашиваться. Так что раньше февраля никто не приедет, а потом члены семьи будут навещать по возможности", - сообщил отец Блиновской Super.

Ранее суд отказал Елене Блиновской в отсрочке наказания. Защита просила перенести исполнение приговора до тех пор, пока младшему из четверых детей Блиновской не исполнился 14 лет — до 2034 года.