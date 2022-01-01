Кремль назвал истинную причину жалоб Киева на нехватку денег на выборы

Сложно сказать, кто должен финансировать выборы на Украине. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление представителей киевского режима о том, что в стране нет денег на проведение выборов.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, "пока каких-то из Киева мы на этот счет заявлений не слышали", неясно, "в какой степени заявление Подоляка отражает официальную точку зрения Киева".

При этом Песков отметил, что "то, что Киев прибегает ко всевозможным уловкам, чтобы получить деньги от Запада, — это однозначный факт и непрекращающаяся практика", сообщает РБК.

Ранее в Верховной раде рассказали, что Центральная избирательная комиссия Украины возобновила работу Государственного реестра избирателей впервые с февраля 2022 года. До того спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что закон о проведении выборов в период действия военного положения будет "одноразового использования".

Тем временем Киев обнародовал детали плана по мирному урегулированию конфликта, который обсуждает с американской стороной. Примечательно, что точное время выборов, которые якобы проведет Украина, в этом документе не указано.