Минобороны Беларуси: Запад не блефует в заявлениях о подготовке к войне

Действия ряда государств, как и публичные заявления их руководителей, говорят об их реальной подготовке к войне. На это указал в пятницу, 26 декабря, министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин.

Как подчеркнул глава белорусского оборонного ведомства, "это не пустые слова" и не "какой-то блеф от этих политиков звучит" — они действительно готовятся к войне.

Власти Польши, Германии, Франции и стран Прибалтики не желают понимать, что в мире сложилась крайне напряженная обстановка, требующая снижения градуса военного напряжения. Запад считает Россию угрозой — "понятно, это и Белоруссия, считайте, Союзное государство", то есть "будут воевать с нами", предупредил генерал-лейтенант Хренин в эфире телеканала "Первый информационный".

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что страна вынуждена выставлять во вторую линию свои войска на границе с Украиной и усиливать вооружение пограничных подразделений, поскольку "там проблем выше крыши".

Готовность защищать Беларусь от внешних угроз подтвердил ранее министр обороны России Андрей Белоусов. Он заявил, что с учетом этого велась подготовка договора между Москвой и Минском о гарантиях военной безопасности — в том числе предусмотрена возможность применения российского ядерного оружия в ответ на агрессию против Беларуси как участника Союзного государства.