Мама бесследно исчезнувшей два года назад Анны Цомартовой выступила с раздирающим душу заявлением

Анна Цомартова пропала два года назад после соревнований в Каспийске. Студентка университета МВД вышла прогуляться к морю и исчезла.

Первая версия о том, что Цомартова утонула, так и не подтвердилась, а родители и друзья не прекращают поиски. Они уверены — Анна жива. На то, что студентка спланировала побег, указывает ряд знаков. Близкие девушки считают, что ее завербовали.

Мама Анны Диана Цомартова не теряет надежду однажды снова встретить дочь. Она ведет Телеграм-канал, где рассказывает о том, как продвигаются поиски. Люди со всего мира пишут ей, помогают искать Диану. Похожую на Цомартову девушку сначала заметили в Дубае, потом в Турции и Азербайджане. Но пока ни одно из предположений не подтвердилось.

Диана уже два года не видела дочь и безумно скучает. Со страниц своего блога мать обратилась к Анне. "Я скучаю по твоим глазкам! Я скучаю по твоей улыбке! Я скучаю по моментам, когда ты утыкаешься в лицо носиком и напрашиваешься на ласку, потом уворачиваешься, ждешь чтоб тебя зацеловали…" — написала Диана.

Цомартова-старшая умоляет дочь вернуться. И ей уже не важно, что произошло, главное, чтобы Аня была дома. "Я всегда называла тебя своим храмом, источником чистоты в этом грязном мире. <…> Боже, как я скучаю по твоему мурлыканью в то время, когда тебя ласкаю. Я не наркоман, но теперь и я знаю, что такое ломка. Меня ломит от тоски по тебе! Ты мой личный сорт… Я люблю тебя! Я ради тебя отвернуть от мира! Ты мой мир!" — обратилась Диана к дочери.



Подписчики Цомартовой-старшей не могут сдержать слез. Люди пытаются поддержать Диану, но отмечают, что ее слова разрывают душу.