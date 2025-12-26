США решили ратифицировать гарантии безопасности для Украины в Сенате

Значительный прогресс наметился в переговорах по мирному урегулированию на Украине, утверждает портал Axios. Издание сообщает со ссылкой на украинских политиков, что Владимир Зеленский прибудет на днях на встречу с президентом США Дональдом Трампом в резиденции американского лидера в Мар-а-Лаго.

Портал сообщает со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что Вашингтон готов ратифицировать гарантии безопасности для Украины. Документ, основанный на статье 5 Устава НАТО, в Сенат.

План из 20 пунктов обсуждался на переговорах украинской делегации в США. О гарантиях безопасности для Украины говорил позже Зеленский. По его словам, часть из предоставленных Вашингтоном Киеву гарантий безопасности не будут обнародованы - документ содержит закрытые приложения и детали поддержки украинской армии.