В Госдуме пообещали не вводить штрафы за использование VPN

В России ответственность за использование VPN грозит лишь тем, кто использует такие сервисы для совершения преступлений. Об этом рассказал в пятницу, 26 декабря, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Как написал политик в своем MAX-канале, "евробюрократы выбрали Данию в качестве тестового полигона" для проработки инициативы о штрафах за использование VPN. Если в Европе удастся принять такой законопроект на уровне отдельного государства, будет легче ввести запрет VPN на уровне всего Евросоюза и окончательно лишить граждан доступа к альтернативной информации.

Россия не идет по этому пути — у нас запрещено рекламировать способы обхода блокировок и призывать к их использованию, а применение VPN преступниками рассматривается как отягчающее обстоятельство. Каких-либо иных штрафов, в том числе за использование таких сервисов, нет и не планируется к обсуждению, заверил Горелкин.

Ранее председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что у властей нет планов ограничивать использование сервисом VPN в России в 2026 году. В то же время депутат призвал депопуляризовывать постоянное использование VPN и разъяснять, какие угрозы ожидают пользователей.

4 декабря в Роскомнадзоре рассказали, что ведут последовательную работу над совершенствованием механизмов системы безопасности российского сегмента интернета и сети связи общего пользования. Действия ведомства направлены на защиту от актуальных технологических и информационных угроз.