"Госуслуги" из-за сбоя разослали москвичам уведомления о многотысячных долгах

У сервиса "Госуслуги", вероятно, случился сбой, в результате которого жителям Москвы пришли уведомления о задолженности за электроэнергию.

Так, корреспонденту "ТВ Центра" поступило сообщение от "Госуслуг", в котором было сказано, что по его лицевому счету существует задолженность в размере более 30 тысяч рублей и ее необходимо устранить до 30 декабря, в то время как в личном кабинете "Мосэнергосбыта" никакого долга не значилось.

Оператор "Мосэнергосбыта" на соответствующий запрос подтвердил, что долг отсутствует, при этом в течение последнего часа уже шесть абонентов пожаловались на ошибочно сформированные задолженности.

По словам оператора, реагировать на подобные сообщения не нужно, так как, очевидно, у "Госуслуг" произошел сбой в системе, в результате которого пользователям приходят уведомления по чужим счетам. Но так как у самого "Мосэнергосбыта" система функционирует штатно, никакими санкциями добропорядочным плательщикам подобные уведомления не грозят.