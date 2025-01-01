Сергунина рассказала о крупнейших международных событиях в Москве в 2025 году

В 2025 году в Москве прошли масштабные международные деловые события, посвященные инновациям, креативным индустриям, туризму и другим направлениям. К ним присоединились представители свыше 120 государств, включая Китай, Индию, Бразилию, Объединенные Арабские Эмираты, Малайзию, Индонезию и Казахстан. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Москва продолжает укреплять статус одного из центров международного сотрудничества. Только за последний год в столице провели крупные форумы и конференции, которые собрали ведущих экспертов более чем из половины стран мира", - отметила заммэра.

По ее словам, на таких представительных встречах специалисты разных отраслей обмениваются опытом и лучшими практиками, находят новых партнеров и заключают контракты, которые способствуют продвижению отечественных решений и проектов на новых рынках.

В августе в Москве организовали Международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего". Его посетили профильные специалисты из 65 государств, в том числе из Белоруссии, Казахстана, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Южно-Африканской Республики. Участники обсудили перспективные направления сотрудничества и подготовку квалифицированных кадров, сертификацию и внедрение передовых решений в экономику. Событие состоялось в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030".

В сентябре столица приняла третий форум о будущем городов БРИКС "Облачные города". Он собрал управленцев, урбанистов и ученых из 42 стран. Ключевая тема этого года - "Роботизированные технологии и искусственный интеллект". Сессии посвятили развитию современных мегаполисов и их инфраструктуре, цифровизации и применению нейросетей. В рамках мероприятия были подписаны документы о сотрудничестве с Минском, Астаной и Бишкеком.

Международная конференция в области технологического предпринимательства Moscow Startup Summit прошла в октябре. К ней присоединились более пяти тысяч инноваторов, инвесторов, сотрудников крупных компаний, профильных ведомств и научных институтов из России и еще 40 государств.

За год в Москве провели сразу несколько масштабных событий в сфере креативных индустрий. Экспертов более чем из 20 стран привлекла вторая Московская международная неделя кино, прошедшая в августе. По ее итогам столичные кинопроизводители заключили договоры о совместной работе над новыми проектами с зарубежными партнерами, а представители "Москино" подписали четыре соглашения с коллегами из Каира, Мехико, Рио-де-Жанейро и Стамбула.

В конце лета в столице организовали третий международный форум BRICS+ Fashion Summit. В нем участвовали дизайнеры, основатели брендов и предприниматели из 65 государств. В ноябре состоялась первая Московская международная неделя видеоигр, которая объединила свыше 330 городских площадок. На пленарных сессиях выступили около 200 спикеров более чем из 20 стран - это руководители ведущих компаний России, Китая, Индии, государств Ближнего Востока, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Московские студии провели 250 встреч с потенциальными инвесторами. Сейчас обсуждаются десятки контрактов, направленных на выход отечественных продуктов на новые рынки.

В числе других крупных мероприятий — VI и VII Московские недели интерьера и дизайна, которые прошли в мае и в декабре. На них российские и иностранные производителидекора, текстиля и товаров для дома презентовали свою продукцию и обменялись опытом.

В июле столица впервые приняла масштабный туристический конгресс OTOAI Convention, организованный Ассоциацией операторов выездного туризма Индии при поддержке правительства Москвы. Событие привлекло 350 специалистов профильных ведомств и сотрудников ведущих московских и индийских компаний. Его итогом стало около 1,7 тысячи деловых встреч.

В конце 2025-го проводился ежегодный международный конгресс по деловому туризму Meet Global MICE Congress. На нем профессионалы индустрии из 37 стран нашли новых партнеров и затронули ключевые для отрасли вопросы - от межгосударственного сотрудничества до использования современных технологий.