Назначенная на воскресенье, 28 декабря, встреча президента США Дональда Трампа с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским говорит о значительном прогрессе в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом рассказали в пятницу, 26 декабря, источники из числа американских политиков.

Как напоминает Axios, Трамп заявлял, что вновь встретится с Зеленским лишь тогда, когда мирная сделка по Украине будет близка к завершению. Собеседники издания отмечают, что прогрессу способствовали "позитивные и конструктивные" переговоры американской стороны с российскими политиками России и с представителями киевского режима.

Источник отметил, что "мы зашли настолько далеко, насколько это было возможно, и с русскими, и с украинцами", причем "за последние две недели мы добились большего прогресса, чем за весь прошлый год". Встречей Трампа с Зеленским "мы хотим довести мяч до ворот", поскольку "движемся в правильном направлении", заявил американский чиновник.

По словам Зеленского, его встреча с Трампом нужна, чтобы согласовать оставшиеся 10% в проекте мирного плана. В частности, это вопросы гарантий безопасности, территорий и послевоенного восстановления Украины. Остальные 90% документов, по утверждению главы киевского режима, уже согласованы на уровне делегаций.

Зеленский также допустил, что Москва отвергнет мирный план, но заявил, что Украина и США могут подписать ряд двухсторонних документов.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев уже доложил Владимиру Путину об итогах своей недавней поездки в США — полученная информация уже проанализирована. По итогам этой поездки уже пообщались представители российского и американского руководства.