Карл III сделал публичное признание: "Время от времени я отрезаю себе кончики пальцев"

Король Великобритании дал интервью радиостанции Radio 4. Карл III признался, что все его пальцы изрезаны.

Дело в том, что с детства Карл III привык работать в саду. Любовь к растениям ему передалась от бабушки Елизаветы Боуз-Лайон (королевы-матери), которая была страстным садоводом. Вот только когда монарх подстригает кусты секатором, это зачастую приводит к травмам.

"Время от времени я отрезаю себе кончики пальцев", — признался король.

Но, по словам Карла III, это ничтожная плата за возможность смотреть, как цветет его сад. Король припомнил, что в раннем детстве его возили в коляске по Виндзору, и уже тогда растения завораживали его. "Думаю, я был одним их тех людей, которому очень нравится быть на свежем воздухе, наблюдать и созерцать", — рассказал отец принца Уильяма.

Монарх сожалеет, что в последние годы молодежь совсем не интересуется работой в садах. "Я помню, раньше было гораздо больше ферм при школах, и почти все продали или забросили. Это трагедия, потому что благодаря участкам можно изучать биологию, экономику и бог знает, что еще", — заявил король.

Напомним, что из-за своей страсти к садоводству два года назад Карл III угодил в скандал. Он назвал слизняков "занозой в заднице" и объявил им войну. Так король решил противостоять решению Королевского садоводческого общества (RHS), которое исключило слизняков из разряда "вредителей" и назвало "друзьями".