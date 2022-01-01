Путин: Предприятия оборонно-промышленного комплекса работают в стабильном режиме

Владимир Путин 26 декабря провел совещание по госпрограмме вооружений, передает пресс-служба Кремля.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса работают в стабильном режиме, поставляют в войска все необходимое вооружение и технику, отметил президент.

Меры господдержки, продолжил глава государства, позволили в короткие сроки укрепить материально-техническую базу предприятий ОПК, а производство особо востребованных в ходе СВО вооружений увеличилось кратно с 2022 года.

Армия получает в СВО бесценный опыт, который используется при формировании нового облика ВС России, сказал также Путин.