В Кремле уже проанализировали информацию, полученную от Кирилла Дмитриева по итогам переговоров в Майами. Об этом рассказал пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков. Кроме того, по поручению Владимира Путина состоялся новый телефонный разговор представителей России и США.

Пока Москва и Вашингтон обсуждают возможные пути выхода из украинского кризиса, киевский режим продолжает искать способы отъема денег у западных спонсоров. Что придумали на этот раз, рассказывает в своем репортаже Александр Панюшкин.