В Петербурге разгорается скандал после появления в соцсетях видео с маленьким львенком

В груминг-салон они пришли без записи. Якобы проходили мимо. Двое мужчин и Хасан - маленький львенок. Умилившись, грумеры и не спросили документы. И никуда не сообщили о таком клиенте. Зато согласились помочь со стрижкой когтей - львенок впивался в бутылочку с молоком и рвал ее. За маникюр взяли по кошачьим расценкам.

"Львенок был в хорошем состоянии, от него ничем не пахло. Пузико набитое. За ним ухаживали. Сказали, что из приюта и отдадут обратно туда", - рассказывает грумер Дарья.

Львенку на видео от силы пара месяцев. Для правильного формирования скелета и иммунитета ему необходимо материнское молоко или особый профессиональный уход. Но умилило видео далеко не всех. На незаконное содержание львенка обратили внимание зоозащитники и контролирующие органы.

С 1 сентября этого года в России вступил в силу новый закон, определяющий, каких диких животных нельзя содержать дома. 121 вид. В том числе и львы. Нарушителям грозит штраф.

Росприроднадзор обратился в правоохранительные органы, чтобы разыскали и льва, и его хозяев.

"Львы, как и тигры, пумы и рыси, находятся в перечне животных, запрещенных к содержанию в неволе физическими лицами. Чаще всего животных из перечня заводят ради забавы или для использования в коммерческих целях, например, фотосессиях. В таких случаях не соблюдаются условия содержания животных, что приводит к их гибели", - отметила Гульнара Гудулова, пресс-секретарь Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

В Сети опубликованы многочисленные объявления - фотосессии со львом или тигром. Диких котят можно даже арендовать на несколько часов. Звоним. Про львенка Хасана слышали, но где он - не знают.

Если животное действительно фотомодель, то карьеру оно закончит, как только милота перестанет зашкаливать. А дальше - мучительная жизнь в тесной клетке. Таких случаев десятки. В зоопарк львенка не возьмут. Если повезет - он попадет в реабилитационный центр.